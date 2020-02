Bei einem Unfall in Wiesloch ist am Samstag laut Polizei ein Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. In Dossenheim wurde eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst und ebenfalls schwer verletzt. Im Mannheimer Fahrlachtunnel überschlug sich in Richtung SAP-Arena ein Auto. Nach Polizeiangaben erlitt auch dieser Fahrer schwere Verletzungen.