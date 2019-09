Nach einem Unfall mit mehreren Lkw ist die A6 beim Viernheimer Dreieck in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Die Sperrung wird laut Polizei noch länger andauern. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Auf der A6 zwischen Viernheimer Kreuz und Viernheimer Dreieck hat es am Dienstagvormittag einen schweren Lkw-Unfall gegeben. Die Autobahn bleibt in Richtung Heilbronn weiterhin voll gesperrt. Laut Polizei waren vier Lastwagen an dem Unfall beteiligt. Nach neuesten Angaben der Polizei wurden drei Fahrer verletzt, einer davon schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, bleibt die Autobahn wohl noch stundenlang gesperrt.

Autofahrer sollten das Gebiet umfahren

Es hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Autofahrer, die sich auskennen, werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wegen der andauernden Bergungsarbeiten leitet die Polizei jetzt den Verkehr bei Mannheim-Sandhofen von der Autobahn.

Unfall geschah in einem Rückstau

Am Vormittag war es zwischen dem Autobahndreieck und dem Autobahnkreuz Viernheim wegen eines geplatzten Reifens zu einem Lkw-Unfall gekommen. Im Rückstau ereignete sich der schwere Lkw-Unfall mit den vier beteiligten Fahrzeugen.