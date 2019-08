Das Baden im Mechtersheimer See ist ab sofort verboten. Laut dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises wurde eine zu hohe Zahl an Enterokokken im Wasser gemessen. Dies sind Bakterien, die Infektionen auslösen können. Die entsprechenden Grenzwerte seien aktuell zu hoch, um im See baden zu gehen, so das Gesundheitsamt. Die Wasserbehörden des Rhein-Pfalz-Kreises und des Landkreises Germersheim haben die am See anliegenden Gemeinden dazu aufgefordert, entsprechende Warnschilder aufzustellen.