Ein 18- und ein 19-Jähriger sind am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Mannheim ums Leben gekommen. Ein weiterer junger Mann schwebt in Lebensgefahr.

Auf der B44 bei Mannheim hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei junge Männer verunglückten tödlich, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Sie waren am Samstagabend kurz nach 19 Uhr von Lampertheim Richtung Mannheim unterwegs. Laut Polizei kam ihr Fahrzeug bei Mannheim-Sandhofen "vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern". Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. "Hochmotorisiertes Fahrzeug" Das "hochmotorisierte Fahrzeug", so die Polizei, war mit fünf jungen Männern besetzt. Die beiden Todesopfer, ein 18- und ein 19-Jähriger, saßen auf dem Rücksitz. Sie erlagen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Ein 19-Jähriger, der ebenfalls auf dem Rücksitz mitfuhr, schwebt in Lebensgefahr. Der ebenfalls 19-jährige Fahrer und der 21-jährige Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Zur Unfallaufnahme war die B44 in südlicher Richtung für circa vier Stunden gesperrt. Die Polizei stellte das total beschädigte Fahrzeug sicher. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären.