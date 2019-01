Beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim wird es am Sonntag wieder Taschenkontrollen geben. Das wird nach Angaben der Stadt einige Zeit in Anspruch nehmen, Besucher sollten deshalb etwas Zeit einplanen. Die Maßnahmen seien mit der Polizei abgestimmt und dienten der Sicherheit der Besucher. Getränke, Flüssigkeiten und Speisen seien am Eingang abzugeben, es sei denn es handele sich um gesundheitlich unerlässliche Produkte. Messer, spitze Gegenstände, Feuerwerkskörper, Reizgas und Motoradhelme dürfen ebenfalls nicht mitgenommen werden, so die Stadt.