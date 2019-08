Wegen des Open Air-Konzerts der Gruppe Metallica kommt es laut Polizei auf den Zubringerautobahnen A656 und A6 zu Staus in Richtung Maimarktgelände. Für die Anreise zu den beiden Veranstaltungen mit dem Pkw stehen die Parkplätze am Maimarktgelände und an der SAP-Arena zur Verfügung. Um ein Parken in Anwohnerstraßen zu verhindern, wurden mehrere Straßen in den Mannheimer Stadtteilen Neuhermsheim, Neuostheim und Seckenheim gesperrt. Für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bietet die S-Bahn-Sonderzüge an. Zusatzfahrten hat auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar geplant. Allerdings werden die Bahnen nicht bis zur Haltestelle Maimarkt fahren, sondern enden und starten an der Haltestelle Neuostheim.