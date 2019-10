Ein Autofahrer hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Mannheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Mann an einer roten Ampel kontrollieren. Anstatt stehen zu bleiben gab er plötzlich Gas, raste über die rote Ampel und flüchtete in Richtung Jungbuschbrücke. Mit teilweise 160 Stundenkilometern soll der Mann sämtliche rote Ampeln missachtet haben und teilweise als Geisterfahrer auf der Gegenfahrbahn gefahren sein. Auf der Kurt-Schumacher-Brücke verloren die Polizisten den Sichtkontakt zum Auto. Schließlich wurde der Wagen am Ludwigsplatz in Ludwigshafen gefunden – ohne Fahrer. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.