Im Oktober 2018 hat eine Frau aus Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ihren Mann getötet - mit einem zwei Kilo schweren Teelichthalter. Jetzt hat das Landgericht Mannheim sie zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Die Frau aus Schwetzingen muss wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für 8 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das haben die Mannheimer Richter am Dienstag entschieden.

Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass die 54-Jährige am 3. Oktober vergangen Jahres ihren 55-jährigen Ehemann in der gemeinsamen Wohnungen in Schwetzingen mit einem knapp zwei Kilo schweren Teelichtständer geschlagen hat und damit tötete.

Das Mannheimer Landgericht dpa Bildfunk Picture Alliance

Richter: Mindestens zehn Mal auf den Kopf eingeschlagen

Aufgrund der Blutspuren sei es klar, dass sie mindestens zehn Mal auf den Kopf geschlagen haben muss, auch während der Mann auf dem Boden lag, so der Richter. Die Tat war wohl das Ende eines langen Beziehungsstreits, da der Mann sie wegen einer anderen Frau verlassen wollte.

Bereits zwei Tage vor der Tat soll die Frau mit einer Krücke und einem Besenstil auf ihren Mann losgegangen sein und ihm gedroht haben, ihn umzubringen. Der Mann musste mit Kopfwunden ambulant behandelt werden.

Tod des Sohnes als strafmildernd gewertet

Als strafmindernd sah der Richter die Tatsache, dass die Angeklagte nicht vorbestraft ist, die Tat teilweise eingeräumt habe und seit dem Tod des gemeinsamen Sohnes unter einer pathologischen Trauerstörung leide.

Allerdings habe sie versucht die Taten zu verdrehen und sogar eine Schizophrenie vorgetäuscht. Psychologische Gutachten haben die Angeklagte allerdings für schuldfähig gehalten, so der Richter.