Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Mannheim versucht, ein Wohnmobil in Brand zu stecken. Wie die Polizei mitteilt hatten die Täter an dem Camper die Scheiben eingeschlagen und einen brennenden Gegenstand ins Fahrzeuginnere geworfen. Ein Zeuge bemerkte rechtzeitig die starke Rauchentwicklung in dem Wohnmobil und informierte die Feuerwehr. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es entstand glücklicherweise nur leichter Sachschaden. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls, der sich in der Mannheimer-Neckarstadt ereignete.