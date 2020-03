Aufsteiger SV Waldhof Mannheim verpasste in der 3. Fußball-Liga die Chance, bis auf einen Zähler an Tabellenführer MSV Duisburg (47 Punkte) heranzurücken. Die Mannheimer kamen bei den Würzburger Kickers über ein torloses Remis nicht hinaus. In Jena hat eine Spielunterbrechung den 27. Spieltag in der 3. Fußball-Liga überschattet. Die Partie Carl Zeiss Jena - 1860 München musste wegen verunglimpfender Banner gegen Hoffenheim Mäzen Dietmar Hopp unterbrochen werden. Erst nachdem das Transparent entfernt worden war, wurde die Partie nach rund einer 15-minütigen Verzögerung fortgesetzt. Auch in anderen Drittliga-Stadien wie in Kaiserslautern gab es Schmähplakate.