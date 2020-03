per Mail teilen

Ein Fußgänger ist am Samstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Rheinau von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 81-jährige Mann eine Straße überqueren und übersah eine Straßenbahn der Linie 1. Bei dem Zusammenprall zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der 81-Jährige kam in eine Mannheimer Klinik, wo er an den Folgen seiner Verletzungen starb. Wegen des Unfalls wurde der Straßenbahnverkehr auf der betroffenen Linie für eine Stunde eingestellt.