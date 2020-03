Ein 61-jähriger Mann, der wegen einer Messerattacke in Mannheim in Polizeigewahrsam gekommen war, ist aus noch ungeklärter Ursache gestorben. Der Tatverdächtige war Samstagnacht in Mannheim in Polizeigewahrsam genommen worden und klagte am Sonntagmorgen über Unwohlsein. Ein Arzt untersuchte ihn. Mit dem Verdacht auf Herzinfarkt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Dort starb der 61-Jährige trotz medizinischer Maßnahmen, so die Polizei. Der Mann soll zuvor im Streit in einer Gaststätte auf einen 48-jährigen Mann mit einem Messer eingestochen haben. Der schwerverletzte Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt zu der Tat und den Hintergründen.