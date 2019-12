Am Montagvormittag beginnen die Etatberatungen zum Doppelhaushalt 2020/21 im Gemeinderat in Mannheim. Sie dauern bis Mittwoch. Es geht darum, wie 344 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren investiert werden sollen. Auf dem Plan stehen Schulen, Klinikum, Bundesgartenschau, Multihalle, neue Stadtbibliothek und die Nationaltheatersanierung. Die ist ein dicker Batzen mit etwa 240 bis 250 Millionen Euro. Trotz Förderung kommen auf den städtischen Haushalt über 130 Millionen Euro an Kosten zu. In den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, mit z.B. Radwegen in der Augusta-Anlage, sollen etwa 20 Millionen Euro fließen. Das erweiterte Angebot bei Bahnen und Bussen wegen der gesperrten Hochstraße Süd in Ludwigshafen und die dadurch entstehenden Mehrkosten werden ebenfalls bei den Etatreden besprochen werden.