Bei Schwerpunktkontrollen der Polizei in Mannheim-Sandhofen und Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben die Beamten am Freitag zahlreiche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt. 82 Falschparker waren es im Mannheimer Stadtteil Sandhofen, ein Poser machte auch die Polizei auf sich aufmerksam sowie ein Autofahrer, der unter Drogen stand. In Hockenheim kontrollierte die Polizei zwei Shisha-Bars, ein Wettbüro und ein Bistro. In den Shisha-Bars stellten die Beamten insgesamt 90 Kilogramm unversteuerten Tabak sicher. Auch vier Fälle von Schwarzarbeit kamen zur Anzeige. Mit den Schwerpunkteinsätzen soll die Sicherheit im öffentlichen Raum gesteigert werden, so die Polizei.