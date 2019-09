per Mail teilen

Aufgrund des anhaltenden Verletzungspechs zieht der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim mehrere Spieler aus seiner zweiten Mannschaft und der U19 hoch. Mittelfeldspieler Sandro Loechelt und Stürmer Patrick Hocker rücken aus dem Verbandsliga-Kader auf, Torhüter Cedric Braun stößt aus dem A-Junioren-Team zur Mannschaft von Chefcoach Bernhard Trares. Das teilten die Kurpfälzer am Donnerstag mit. Dem Tabellensechsten fehlen aktuell zehn Spieler aufgrund von Verletzungen. Mannheim ist aktuell Sechster in der dritten Liga. Das nächste Spiel ist am kommenden Sonntag zu Hause gegen Hansa Rostock.