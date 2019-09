In der 3. Bundesliga haben sich am Sonntagnachmittag der SV Waldhof Mannheim und Hansa Rostock 1:1 getrennt. Die Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Für den SV-Waldhof Mannheim traf Neuzugang Max Christiansen in der 60. Minute vor 13.025 Zuschauern im heimischen Carl-Benz-Stadion in Mannheim. Damit steht der SV Waldhof Mannheim weiterhin auf Platz fünf der Tabelle.