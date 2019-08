Nachdem das Regierungspräsidium in der Debatte um die Fällung Hunderter Bäume auf dem Mannheimer Rheindamm eingelenkt hatte, reagiert die Bürgerinteressen-Gemeinschaft Lindenhof (BIG) enttäuscht. Das Angebot gehe nicht weit genug, sagte Wolf Engelen, Gründungsmitglied der BIG. Der erste sehr kleine Schritt des Regierungspräsidiums sei begrüßenswert, aber kein wirklich ernsthaftes Angebot zum Erhalt aller Bäume, die erhalten werden können. Wolf schlug dagegen vor, eine Hochwasserschutzwand auf der gesamten Länge des Rheinhochwasserdamms, vom Großkraftwerk bis zur Schwarzwaldstraße 42 zu bauen. So wie sie das Regierungspräsidium ja bereits teilweise einsetze. Damit könnten ein Großteil der Bäume erhalten werden, so Engelen. Das Regierungspräsidium in Karlsruhe hatte am Donnerstag mitgeteilt, einen zweiten Damm auf einem 500 Meter langen Abschnitt bauen zu wollen. Damit könnten die Bäume dort stehen bleiben, heißt es in einer Mitteilung. Man sei damit dem Vorschlag der Umweltverbände gefolgt. Auf dem übrigen Gelände müssten die Bäume allerdings gefällt werden, um den Damm hochwassertauglich zu machen, so die Behörde.