Das Hochhaus am Mannheimer Neckarufer, in dem es am Montagmorgen in einem Müllschacht gebrannt hat, ist komplett evakuiert worden. Für 550 Bewohner wurde ein Notquartier eingerichtet.

Betroffen ist das mittlere von drei Hochhäusern am Mannheimer Neckarufer. Das Feuer hatte sich am Montagmorgen in einem Müllschacht entzündet und zunächst für starke Rauchentwicklung gesorgt. Laut Feuerwehr hat der Brand auf das Dämmmaterial übergegriffen. Das erschwere die Löschbedingungen. Laut Einsatzleiter Bernhard Kunkel müsse die Müllanlage in jedem Stockwerk mechanisch geöffnet werden, um an den Brandherd zu kommen.

In dem mittleren Hochhaus war es am Montagmorgen zu dem Brand im Müllschacht gekommen. SWR

70 Feuerwehrleute vor Ort

In dem Haus sind 550 Menschen gemeldet. Bislang gehen die Rettungskräfte von 20 leicht verletzten Menschen aus. Einsatzkräfte waren am Montagnachmittag nach eignen Angaben in jede Wohnung des 29-stöckigen Hauses gegangen, um sicherzustellen, dass alle Bewohner das Haus verlassen haben. Ursprünglich waren drei verletzte Personen gemeldet worden. Die Bewohner, welche nicht bei Familie oder Freunden unterkommen können, werden in einem Notquartier in Benjamin-Franklin-Village untergebracht. Insgesamt waren 70 Feuerwehrleute und 20 Kräfte vom Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.