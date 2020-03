Seit heute muss sich ein 24-jähriger Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Der Angeklagte soll versucht haben, den Ex-Partner seiner Halbschwester zu töten. Das Motiv: verletzte Familienehre. Im vergangenen Sommer soll das Opfer Bilder seiner Halbschwester ohne Kopftuch und nur leicht bekleidet an die Verwandtschaft in Jordanien per Handy verschickt haben. Ein geplantes Treffen der beiden Männer im in Weinheim eskalierte. Der Angeklagte soll dem Opfer mit einem Teppichmesser in Hals und Oberkörper gestochen haben. Und mit einem Stein schwer am Kopf verletzt haben. Laut Staatsanwaltschaft musste das Opfer notoperiert werden. Nur das mutige Eingreifen einer Zeugin verhinderte wohl Schlimmeres.