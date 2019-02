Der unter starkem Preisverfall leidende Südzucker-Konzern will fünf Werke schließen. Das hat der Aufsichtsrat in der Konzernzentrale in Mannheim am Montagabend beschlossen - trotz lautstarkem Protest der Mitarbeiter.

Die Standorte im südbrandenburgischen Brottewitz und in Warburg in Nordrhein-Westfalen sowie zwei Werke in Frankreich und eine Fabrik in Polen würden geschlossen, teilte das Unternehmen am Montag nach einer Sondersitzung des Aufsichtsrates in Mannheim mit. Man wolle die Auswirkungen der starken Preisschwankungen an den globalen Märkten und in der EU auf das Segment Zucker verringern und das Unternehmen so sichern, begründete Europas größter Zuckerproduzent die Entscheidung.

Mitarbeiter und Landwirte protestierten in Mannheim

Rund 400 Mitarbeiter waren zu der Protestkundgebung gekommen - die meisten von den Standorten in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, Warburg und Brottewitz. Außerdem Landwirte, die von der Schließung der Zuckerfabriken betroffen sind. Unterstützt wurden sie durch die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG).

Arbeitsplätze in der Mannheimer Verwaltung in Gefahr?

NGG-Gewerkschaftssprecher Thomas Bernhard sagte gegenüber dem SWR, man sei gegen Werksschließungen. Das sei zu kurzfristig gedacht. Andere Werke müssten auch nicht geschlossen werden. Außerdem gebe es Pläne, in den Verwaltungen Personal abzubauen. Davon könnten in Mannheim nach Gewerkschaftsangaben rund 50 Arbeitsplätze betroffen sein.

Am Montag war in Mannheim in der Südzuckerzentrale der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung zsuammengekommen, um sich mit der Zukunft der beiden Standorte mit zusammen 150 Mitarbeitern zu beschäftigen. Am Vormittag hatten sich bereits die Mitarbeiter in der Mannheimer Zentrale zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung getroffen. Sie stießen danach ebenfalls zur Protestaktion.

"Wir sind natürlich dabei hier bei der Demonstration. Weil wir uns mit den Beschäftigten solidarisieren wollen. Weil wir gegen die Schließung dieser Werke sind. Auch hier in Mannheim sind Arbeitsplätze bedroht. Wir wissen nur noch nicht, wie viele." Südzucker-Mitarbeiter aus der Mannheimer Konzern-Zentrale

Südzucker-Mitarbeiter aus Warburg protestieren vor der Mannheimer Konzernzentrale. SWR

100 Millionen Euro einsparen

Durch das Sparprogramm will Südzucker rund 100 Millionen Euro an Kosten einsparen. Durch die Werksschließungen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg will der Konzern die Verluste ausgleichen. Südzucker rechnet für 2018/2019 mit einem Umsatzrückgang zwischen 100 und 200 Millionen Euro. Die Mitarbeiter der von den Werksschließungen betroffenen Werke wollen das nicht hinnehmen, entsprechend lautstark protestierten sie vor der Mannheimer Konzern-Zentrale.

"Von heute auf morgen ist uns gesagt worden, dass die Fabrik geschlossen werden soll. Und heute soll das beschlossen werden. Das ist eine Katastrophe!" Südzucker-Mitarbeiter aus Warburg am Rande der Demonstration

Werk in Offstein nicht von Schließung betroffen

Die beiden Werke die jetzt geschlossen werden, produzieren 200.000 Tonnen Zucker im Jahr. Laut einem Gewerkschaftssprecher ist das Südzucker-Werk Offstein in der Pfalz nicht in Gefahr. Das Zuckerunternehmen will weltweit die Produktion um 700.000 Tonnen reduzieren.