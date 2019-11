per Mail teilen

Das Mannheimer Diakonissenkrankenhaus bekommt einen neuen Träger: Der bisherige Träger, die Diakonissen Speyer, hat seine Anteile an die BBT-Gruppe verkauft. Dahinter verbergen sich die Barmherzigen Brüder Trier – ein katholischer Träger von rund 100 Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland. Die BBT-Gruppe hat bereits Anfang des Jahres das Theresien-Krankenhaus und die Sankt-Hedwig-Klinik in Mannheim übernommen. Dem Verkauf zum 1.Dezember muss noch das Bundeskartellamt zustimmen, heißt es von der BBT-Gruppe.