Die Polizei hat in Mannheim mehrere Personen festgenommen, die in der Innenstadt, in der Neckarstadt und auf der Neckarwiese mit Drogen gehandelt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft hat neun Haftbefehle erwirkt, insgesamt seien 25 Tatverdächtige ermittelt worden. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge am Dienstagfrüh zugeschlagen - mit Festnahmen und Wohnungs-Durchsuchungen. Schon länger hat die Polizei gegen mutmaßliche Dealer vor allem aus Guinea und Gambia ermittelt. Dabei stellte die Polizei in der Vergangenheit bereits 75 Drogendelikte fest. Die Beamten leiteten sowohl gegen die Verkäufer, als auch gegen Abnehmer der Drogen Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei durchsuchte unter anderem mehrere Zimmer in Flüchtlingsunterkünften in der Mannheimer Neckarstadt und im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei entdeckten die Beamten kleinere Drogen-Verkaufs-Portionen.