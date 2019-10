Nach den tödlichen Schüssen in Halle in der Nähe einer Synagoge ist auch die Polizei in der Region alarmiert. Nach Angaben eines Sprechers in Mannheim wurden die Schutzmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen hochgefahren; dazu gehören unter anderem die Synagogen in Heidelberg und Mannheim sowie jüdische Friedhöfe. Auch die Synagogen in Speyer und Worms werden laut Polizei stärker überwacht. Ein oder mehrere schwer bewaffnete Männer haben am Mittwoch zwei Menschen erschossen. Außerdem sollen selbstgebastelte Sprengsätze vor der Synagoge abgelegt worden sein.