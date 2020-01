per Mail teilen

In der Mannheimer Kunsthalle geht am Wochenende die Ausstellung „Inspiration Matisse“ zu Ende. Das Museum erwartet noch einmal einen starken Andrang. Bislang haben laut Kunsthalle mehrere tausend Besucher eine der aufwendigsten Ausstellungen in der Geschichte des Museums gesehen. Sie zeigt 130 Gemälde, Skulpturen und Grafiken von Henri Matisse und Künstlern, die er beeinflusst hat.