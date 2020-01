per Mail teilen

Nach der Oberleitungsstörung Anfang Dezember auf der Bahnstrecke Mannheim – Frankfurt gibt es weitere Erkenntnisse zur Unglücksursache. Die Techniker der Deutschen Bahn gehen von Materialermüdung aus, teilte die Bundespolizei auf Anfrage des SWR mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat liegen laut Bundespolizei derzeit nicht vor. Man werde eine intensive Untersuchung bei der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in Auftrag geben. Am Morgen des 6. Dezember war im Kreis Groß-Gerau auf einer Streckenlänge von über einem Kilometer die Oberleitung heruntergefallen. Die Reparatur dauerte vier Tage. ICEs zwischen Mannheim und Frankfurt mussten Umleitungen fahren. Das hatte Auswirkungen auf den Fernverkehr in ganz Deutschland.