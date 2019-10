Ein 53 Jahre alter Mann sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes an seiner Frau in Haft. Das teilten die Mannheimer Polizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann soll seine Frau am Sonntag im Treppenhaus eines Wohnhauses im Stadtteil Neckarstadt-Ost mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben. Der Tathintergrund ist noch unklar.