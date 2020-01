Die Polizei in Mannheim hat eine Ölspur auf der B 38a, der A 656 und auf zahlreichen Straßen und Kreuzungen in der Mannheimer Innenstadt bis zur Einfahrt einer Firma am Bonadieshafen verfolgt. Mit Hilfe des Unternehmens konnte ein Lkw identifiziert werden, der dort am Freitagabend rund 25 Tonnen Lecithine beladen hatte. Der Stoff kommt bei der Herstellung von Speiseölen zum Einsatz. Eine Spezialfirma musste mehrere hundert Quadratmeter Fahrbahnfläche reinigen.