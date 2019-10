Die kurdische Gemeinde Rhein-Neckar ist nach Angaben eines Sprechers geschockt vom Einmarsch des türkischen Militärs in Nordsyrien. Man befürchte viele Opfer auf Seiten der kurdischen Bevölkerung, sowie deren Vertreibung aus dem Gebiet. Erst gestern hatten rund 200 Kurden und Kurdinnen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (Frankreich) an einer Kundgebung teilgenommen. Die Demonstranten forderten mehr Unterstützung von der EU und Deutschland. Die kurdische Gemeinde Rhein-Neckar plant weitere Demonstrationen, um auf die aktuelle Situation der Kurden in Nordsyrien aufmerksam zu machen.