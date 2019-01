Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will am Donnerstag (13.15 Uhr) in der Mannheimer Schlosskirche das Verhältnis von Kirche und Staat beleuchten. Nach seinem Vortrag soll der bekennende Katholik mit Pfarrern sowie pastoralen Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) Mannheim diskutieren. Dem Zusammenschluss gehören sieben Kirchen an. In der Rede des Ministerpräsidenten und der anschließenden Diskussion soll es darum gehen, welche Rolle die Kirchen im gesellschaftlichen Zusammenleben heute noch haben.