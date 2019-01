Am Sonntag endet die Kinder-Vesperkirche in Mannheim. Zwei Wochen lang hat die Evangelische Kirche in Mannheim täglich zwischen 100 und 150 Kindern ein Mittagessen geboten sowie zum Spielen und Basteln eingeladen. Laut Evangelischer Kirche leben in Mannheim rund achteinhalb tausend Kinder in Hartz IV-Familien. Der evangelische Dekan Ralph Hartmann forderte zum Ende der Kindervesperkirche erneut, Kinderarmut stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Armut mache Armut, betonte er, und: Kinder dürften kein Armutsrisiko sein.