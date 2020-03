per Mail teilen

Wegen eines möglichen Corona-Virus-Verdachts ist der Mannheimer Hauptbahnhof am Donnerstagabend rund eine dreiviertel Stunde lang teilweise abgesperrt worden. Von der Sperrung betroffen war die Bahnhofshalle, die Gleise waren frei. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei dem SWR sagte, habe zuvor ein Bahnreisender bei der Rettungsleitstelle angerufen und gesagt, er leide unter grippeähnlichen Symptomen. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass er, so die Sprecherin, keinen Bezug zu einem Infektionsgebiet gehabt habe. Ein Rettungswagen sollte ihn in ein Krankenhaus bringen.