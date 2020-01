per Mail teilen

Der Brand in einer leer stehenden, ehemaligen Tankstelle hat am Mittwochnachmittag in Mannheim-Wohlgelegen für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Nach Polizeiangaben war das Feuer gegen 15 Uhr im ehemaligen Verkaufsraum ausgebrochen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.