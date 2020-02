Bei einem Brand auf einem Balkon in der Mannheimer Innenstadt ist am Sonntagnachmittag ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Laut Polizei konnten sich die Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen und konnten später wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.