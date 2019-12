per Mail teilen

Eigentlich sollte das E-Bus-Experiment von Flixbus ein Vorreiter-Projekt sein. Doch nach mehreren Pannen stellt das Unternehmen seine Elektro-Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt wieder ein.

Rund ein Jahr pendelte der Elektro-Flixbus zwischen Mannheim und Frankfurt auf einer Strecke von knapp 100 Kilometern hin und her. Das Busunternehmen aus München wählte dafür ein chinesisches Modell. Doch damit gab es immer wieder Schwierigkeiten. Da der E-Bus keine lokale technische Betreuung habe, seien immer wieder Fahrten ausgefallen.

Man habe auch überlegt ein anderes Modell mit höhere Reichweit anzuschaffen. Jedoch fehlten hierzulande geeignete Angebote. Wünschenswert sei ein Elektrobus, der mindestens 300 bis 400 Kilometer fahren könne. Sonst dauere das Auftanken zu lange. Der Fernreiseanbieter will nun andere alternative Antriebe ausprobieren, wie Brennstoffzellen- oder Biogasbusse, die ab 2020 beziehungsweise 2021 zum Einsatz kommen könnten. Aber auch einen neuen Elektrobus-Versuch will Flixbus nicht ausschließen. In Frankreich und den USA rollen Elektrobusse demnach recht erfolgreich auf den Straßen.

Flixbus dominiert den deutschen Markt

Die Bundesregierung hatte den Fernbusmarkt 2013 liberalisiert - unter anderem, um für mehr Konkurrenz zur Deutschen Bahn zu sorgen. Zahlreiche Anbieter waren an den Start gegangen, inzwischen dominiert Flixbus den deutschen Markt und ist auch international expandiert. Das Unternehmen mit Sitz in München ist zudem unter der Marke Flixtrain im Schienen-Fernverkehr aktiv. Flixbus verbindet eigenen Angaben zufolge mehr als 2.000 Ziele in 30 Ländern.