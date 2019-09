Die Feuerwehr hat am Samstagvormittag ein brennendes Auto in der Tiefgarage der drei Hochhäuser an der Neckarpromenade in Mannheim gelöscht. Acht Personen wurden laut Polizei leicht verletzt, offenbar bestand der Verdacht auf Rauchvergiftung. Warum das Auto vom Typ "Corvette" Feuer fing, ist unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Polizei zeitweise über 300 Schülerinnen und Schüler aus zwei benachbarten Schulen in Sicherheit gebracht. Den Schülern gehe es aber gut, so die Polizei. Zunächst hatte die Polizei fünf verletzte Personen gemeldet.