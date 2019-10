Nach dem Zwischenfall auf einer Achterbahn in Mannheim am Mittwochabend bleibt der "Euro Coaster" gesperrt. Experten untersuchen die Anlage am Freitag auf Fehler oder Beschädigungen.

Dauer 0:30 min Rettung aus der Achterbahn Mehrere Besucher der Mannheimer Herbstmesse haben am Mittwochabend mehr als eine Stunde in einer Achterbahn festgesteckt. Noch ist unklar, warum am Mittwochabend mehrere Besucher der Mannheimer Herbstmesse in der Achterbahn festsaßen. Laut Polizei mussten sieben Menschen in zwei Gondeln in rund zehn Metern Höhe ausharren, bevor sie von der Feuerwehr mit Drehleitern gerettet werden konnten. Aus unbekannten Gründen hatten sich Teile der Beleuchtung gelöst - dies führte vermutlich zu einem Kurzschluss, so die Polizei. Drei Fahrgäste wurden von herabfallenden Teilen getroffen und leicht verletzt. Die Stadt Mannheim hat den Betrieb der Achterbahn bis auf Weiteres verboten. Am Freitag sollen Experten der Stadt und des TÜVs die Achterbahn prüfen.