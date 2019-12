Im Fall der drei Afghanen, die Mitte Dezember auf der Ladefläche eines Lastwagens in Mannheim gefunden wurden, ermittelt die bayerische Bundespolizei. Da es in letzter Zeit mehrere ähnliche Fälle an der österreichischen Grenze gegeben habe, würden die Ermittlungen auch im Mannheimer Fall von den Kollegen in Bayern geführt. Derzeit wisse man nur, dass es sich um Schleusungen aus dem osteuropäischen Ausland handle, die über eine bekannte Migrationsroute verliefen. Inzwischen ist der 15-jährige Afghane in einem Jugendheim im Raum Mannheim untergebracht. Das hat die Bundespolizei in Karlsruhe auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Der Jugendliche war zusammen mit zwei 18-Jährigen aus einem versiegelten Frachtlaster befreit worden. Die 18-jährigen Afghanen durchlaufen nun das reguläre Asylverfahren. Der 15-Jährige war zunächst im Mannheimer Johann-Peter-Hebel-Heim untergebracht. Von dort ging es in ein anderes Jugendheim im Raum Mannheim, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass die drei jungen Männer von Schleusern nach Deutschland gebracht wurden.