Unbekannte sind über die Feiertage in die Pfingstbergschule in Mannheim eingebrochen. Laut Polizei haben sie zwei Türen aufgebrochen und sind in das Lehrerzimmer eingedrungen. Dort sollen sie rund 30 Schließfächer gewaltsam geöffnet haben. Außerdem sollen die Unbekannten Fensterscheiben in Klassenzimmern eingeschlagen haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Sie bittet um Hinweise zu dem Einbruch, der sich in der Zeit zwischen dem 23. und 27. Dezember ereignet haben soll.