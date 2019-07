Nach einer Bombendrohung am Montagnachmittag ist die Ditib-Moschee in Mannheim wieder freigegeben. Eine Drohmail war am Montagvormittag in der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee eingegangen, jetzt ermitteln die Behörden.

Darin war von einem Bombenanschlag am Montagnachmittag die Rede gewesen. Die Polizei hatte die große Moschee stundenlang durchsucht und das Gotteshaus am Nachmittag wieder freigegeben. Auch gegen die Ditib-Moscheen in Duisburg und Mainz, sowie die Linken-Parteizentrale in Berlin gingen am Montag Bombendrohungen ein. Rechtsextremes Netzwerk als Urheber? Sie waren jeweils mit "Combat 18" unterzeichnet. Dabei handelt es sich um ein rechtsextremes Netzwerk, das als bewaffneter Arm des verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood and Honour" gilt. Der Name "Combat 18" bedeutet "Kampfgruppe Adolf Hitler". Bundesinnenminister Horst Seehofer lässt aktuell prüfen, ob ein Verbot dieser Gruppe möglich ist. Hintergrund sind mögliche Kontakte des mutmaßlichen Mörders von Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Im Laufe des Tages wollen die Ermittler Einzelheiten zur Bombendrohung in Mannheim bekanntgeben.