Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Mannheim-Nord nehmen am 42. Europäischen Jugendtreffen von Taizé im polnischen Breslau teil. Am Samstag reist auch Stadtdekan Karl Jung zu dem ökumenischen europäischen Jugendtreffen der sogenannten Coummunauté von Taizé an. Die Communauté ist ein internationaler ökumenischer Männerorden im französischen Taizé. Die jährlich stattfindenden europäischen Treffen sind Teil eines Pilgerwegs. Die Jugendlichen beten gemeinsam. Außerdem stehen Themen wie Völkerverständigung, Frieden und soziales Engagement im Mittelpunkt. Das Treffen geht bis zum 1. Januar.