Ein brennendes Auto hat in Mannheim-Friedrichsfeld ein Wohn- und Geschäftshaus entzündet. Laut Polizei hatte am Samstagmittag ein geparkter Mercedes-Benz Feuer gefangen und die Flammen griffen auf die Fassade, den Balkon und das Dach des Hauses über. Die 13 anwesenden Bewohner konnten sich unverletzt retten. Drei Wohnungen sind nach dem Brand unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner sind bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. Den Schaden am Gebäude und am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 160.000 Euro. Die Vogesenstraße war zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.