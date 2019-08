Vier mutmaßliche Betrüger sitzen seit Mittwoch in Mannheim in Untersuchungshaft. Die Männer sollen mit falschen Angaben in Elektronikmärkten Elektroartikel an sich gebracht haben. Das Quartett soll an zwei Tagen in drei Filialen einer Elektronikmarktkette in Mannheim und Viernheim Waren im Wert von etwa 10.000 Euro erbeutet haben. Die Tatverdächtigen haben laut Staatsanwaltschaft mit gefälschten Lohnbescheinigungen und falschen Ausweisen 13 Finanzierungsverträge abgeschlossen. Mit den Elektronikartikeln wie Smartphones und Gamingstühlen verließen sie die Geschäfte. Bei Durchsuchungen von Wohnungen wurden umfangreiche Beweismittel, u.a. Elektronikartikel, beschlagnahmt. Ob die Tatverdächtigen mit der gleichen Masche weitere Straftaten in anderen Geschäften begingen, ist derzeit u.a. Gegenstand der Ermittlungen.