#Mannheim: Einsatzmaßnahmen anlässlich des #sbfv-#Rothaus-Pokalhalbfinalspiels #VFB #Gartenstadt vs. @KarlsruherSC +++ Vielleicht habt Ihr heute am frühen Abend schon mitbekommen, dass einiges los war vor dem Spiel in der Innenstadt... Was? 👉https://t.co/gmXjs4SduT https://t.co/ul6eKNsfQ3