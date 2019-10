In einer Mannheimer Straßenbahn hat am Samstag ein Mann mit einem Spielzeuggewehr für Aufregung gesorgt. Laut Polizei hielten offenbar mehrere Fahrgäste die Waffe für echt. Die Fahrerin alarmierte am Hauptbahnhof die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte der 51-jährige Mann sie Bahn bereits verlassen und saß mit der neben sich liegenden Waffe auf dem Bahnsteig. Er gab an, die Spielzeugwaffe für den Sohn eines Arbeitskollegen gekauft zu haben. Über das Aussehen und die mögliche Wirkung habe er sich keine Gedanken gemacht. Zeugen berichteten, er habe mit der Waffe in der Bahn herumgefuchtelt. Mehrere Fahrgäste seien daraufhin ausgestiegen.