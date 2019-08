Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 24-jährigen Mann Anklage wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erhoben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Der Angeklagte soll im März an einer Straßenbahnhaltestelle am Marktplatz in Mannheim einen Studenten zu Boden geworfen und mehrfach ins Gesicht getreten haben. Dabei habe er gesagt, dass er ihn umbringen wolle. Laut Staatanwaltschaft hat er damit den möglichen Tod des Attackierten gebilligt. Durch die Tritte wurden dem Opfer Mittelgesichtsknochen und der Unterkiefer gebrochen. Der Mann musste operiert werden und war über eine Woche in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Bei der Attacke war der Angeklagte mit einer Gruppe unterwegs, die laut Staatsanwaltschaft mit mehreren Studenten Streit gesucht hatten. Der Angeschuldigte bestreitet den Tatvorwurf.