Angebranntes Essen hat am Sonntagabend einen Feuerwehr-Einsatz im Mannheimer Stadtteil Rheinau ausgelöst. Laut Polizei hatte die 57-jährige Bewohnerin offenbar ihr Essen längere Zeit unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen lassen. Der Qualm hatte den Rauchmelder ausgelöst, deshalb riefen Zeugen die Feuerwehr. Da die Frau vermutlich nicht mehr in der Lage war, die Tür zu öffnen, drangen die Einsatzkräfte in die Wohnung ein. Ein offenes Feuer war glücklicherweise noch nicht entstanden. Die Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.