Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen - deshalb sollte auch jeder im Notfall einfache und Lebens-rettende Sofortmaßnahmen ergreifen können. Zur bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“ findet deshalb am Samstag in der Mannheimer Innenstadt ein Aktionstag statt. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von Studenten der Universitätsmedizin Mannheim. Sie wollen gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Johanniter Unfallhilfe und der DLRG an den Kapuzinerplanken und auf dem Paradeplatz über Reanimationsmaßnahmen informieren. Außerdem soll es gleich vor Ort kurze Schulungen geben. Der Herztod sei nämlich noch immer eine der häufigsten Todesursachen, heißt es vom Universitätsklinikum Mannheim. Die Studenten wollen, möglichst vielen Menschen zeigen, wie eine Lebens-rettende Herz-Druck-Massage funktioniert. Sie hoffen, dass man durch solche Aktionstage die Hemmschwelle vor der Ersten Hilfe abbauen kann.