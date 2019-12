Die Schwenninger WildWings bleiben der Angstgegner der Mannheimer Adler in der Deutschen Eishockeyliga. Der amtierende Meister verlor am Donnerstag sein Auswärtsspiel beim Tabellenletzten mit 1:2. Trotz der Niederlage bleiben die Mannheimer auf Rang drei der Tabelle. Bereits Ende Oktober hatten die Adler in Schwenningen verloren. Damals fiel die Niederlage mit 1:6 allerdings weitaus höher aus. Bereits am Samstag haben die Adler beim Auswärtsspiel in Ingolstadt die Möglichkeit der Wiedergutmachung.