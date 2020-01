Nach dem 6:1 in Krefeld am Freitagabend empfangen die Mannheimer Adler in der SAP-Arena am Sonntagnachmittag die Augsburger Panther. Der Deutsche Eishockey-Meister will dabei seine Jagd auf den Tabellenersten EHC München fortsetzen. Für die Augsburger geht es darum, sich überhaupt für die Play-Offs zu qualifizieren.