Mehrere Ackerflächen im Mannheimer Norden sind mit der giftigen Chemikalie PFC belastet - ein Stoff, der z. B. auch in Regenjacken steckt. Jetzt verdichten sich die Hinweise auf den möglichen Verursacher.

Nach Angaben des Regierungspräsidium Karlsruhe ist der mögliche Verursacher der verseuchten Äcker im Mannheimer Norden ein ortsansässiges Kompostwerk. Die Hinweise hätten sich verdichtet, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums dem SWR.

Schadstoff wohl unwissentlich verteilt

Demnach wurden in dem Kompostwerk Lieferscheine gefunden, die belegen, dass dort Papierfasern angenommen wurden. Ebenso sei belegt, dass Papierreste mit Kompost vermischt wurden. Das Regierungspräsidium geht davon aus, dass in den Jahren 2000 bis 2013 mit wasserabweisenden Chemikalien belasteter Dünger von den Bauern unwissentlich auf ihren Äckern verteilt worden sei.

Dauer 1:34 min Hunderte Hektar Boden belastet Vier Ackerflächen im Mannheimer Norden sind mit giftigen PFC-Chemikalien belastet - zum Ärger vieler Landwirte.

Nur noch Anbau von Nutzpflanzen

Seit 2015 werden die Böden von der Stadt untersucht. Bereits 244 Hektar sollen mit PFC belastet sein. Die Landwirte sind nun dazu gezwungen, nur noch Nutzpflanzen anzubauen, die kein PFC in die Frucht aufnehmen - so wie z. B. der Mais.

Stadt nimmt regelmäßig Proben

Wegen des PFC-Verdachts werden laut Stadt auf den betroffenen Flächen seit Jahren kontinuierlich Proben genommen. Außerdem war auch eine Erdbeer-Anbaufläche betroffen. Die Früchte seien sofort vom Markt genommen worden, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Auch Brunnen betroffen

Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) kommen in vielen Produkten vor und sind gesundheitsschädlich. Wie die Verwaltung mitteilte, sind im Stadtgebiet fast 40 Beregnungsbrunnen belastet, die Wasserentnahme dort wurde eingeschränkt.

PFC wird auch in Kleidung genutzt, wenn sie wasserabweisend sein soll dpa Bildfunk Patrick Seeger/dpa

PFC gilt als giftig und ist in der Umwelt nur sehr schwer abbaubar. Die Belastung von Ackerflächen mit PFC ist seit dem Jahr 2015 bekannt. In Baden-Württemberg sind mehrere hundert Hektar Boden nicht nur im Mannheimer Norden, sondern auch um Rastatt und Baden-Baden betroffen. Möglicherweise sind Papierschlämme im Kompost, der auf die Felder gebracht wurde, dafür verantwortlich.

Auch Honig ist belastet

Von der PFC-Belastung sind auch mehrere Imker betroffen. Sie hatten ihre Bienenkästen im Mannheimer Norden aufgestellt – in Flugweite zu Rapsfeldern. Den Raps hatte man dort extra angebaut, weil er den Schadstoff nicht aufnimmt. Nach Angaben des Regierungspräsidiums in Karlsruhe gilt das allerdings nur für Teile der Pflanze. Demnach reichert sich PFC in den Blüten und den Pollen von Raps an. So sei das Gift im Honig gelandet. Man habe die Imker entsprechend informiert und dazu aufgefordert, ihre Bienenkästen weit genug von den Rapsfeldern entfernt aufzustellen.